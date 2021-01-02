"لا يمكن ذكر التفاصيل الآن"... نتنياهو يكشف في اجتماع حزبي عن دول عربية زارها مؤخرا

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، إلى تطبيع دولة عربية أخرى قريبا.

ونشر الموقع الإلكتروني العبري "0404"، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو ألمح في اجتماع لسكرتارية حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى توقيع اتفاق سلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.

נתניהו נשאל במזכירות הליכוד על שלום עם הכורדים בחבל כורדיסטן בעיראק. הוא השיב: "ביקרתי לאחרונה בעוד מדינות ערביות (כנראה מתכוון לביקור בסעודיה), וכמו שלא יכולתי להגיד אז על האמירויות, כך אני לא יכול לציין כעת" — Barak Ravid (@BarakRavid) January 2, 2021

وأكد الموقع أن نتنياهو قد أشار بذلك خلال سؤاله عن توقيع اتفاق سلام بين بلاده والأكراد في إقليم كردستان العراق، حيث قال:

لا أستطيع أن أتوسع في هذا الأمر، لقد زرت مؤخرا دولا عربية أخرى، ومثلما لم أستطع أن أقول قبل وقت ما عن الإمارات، فلا يمكنني الإشارة الآن إلى ذلك.

وأكد الإعلام الإسرائيلي، باراك رافيد، مراسل القناة العبرية الـ"13"، في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن نتنياهو قد ألمح إلى زيارته لدول عربية لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وذلك ردا على سؤال حول السلام مع الأكراد في إقليم كردستان العراق.

רה"מ: "ביקרתי בעוד מדינות ערביות לאחרונה שאיני יכול לציין כעת"https://t.co/50nhDh036l — 0404 (@0404news) January 2, 2021

وذكر الموقع الإلكتروني العبري أنه في الوقت الحالي، لا تتمتع كردستان العراق وإسرائيل بعلاقات دبلوماسية أو ثنائية بينهما، على الرغم من وجود مزاعم بوجود العديد من الاتصالات بين الهيئات الحكومية والتجارية بين البلدين.