السيسي لـ "البرهان": انطلاقا من الأمن القومي... ندعم الخرطوم في كافة المجالات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم بلاده الكامل للسودان في كافة المجالات.

جاء هذا، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك" إن:" الاتصال تناول التباحث حول جوانب التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك تطورات الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أنه:" تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".

وأشار إلى السيسي خلال الاتصال إلى أن الدعم المصري للسودان ينطلق من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.

في المقابل، ثمن البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، وبالجهود المتبادلة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين.

وأشاد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.