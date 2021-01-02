السعودية تعلن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم الأحد.