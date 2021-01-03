في الذكرى الأولى لمقتل سليماني... العبادي يحذر من "صراع مدمر"

قال رئيس ائتلاف النصر ورئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، اليوم الأحد، إنه يحذر من مغبة التصعيد، وأشار إلى أنه يكاد يدخل العراق والمنطقة في "صراع مدمر".

وغرد العبادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تمر اليوم الذكرى الأولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق أمنه".

وتابع حيدر العبادي أن "التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال أن يدخل العراق والمنطقة في صراع مدمر، يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام أطر الدولة".

تمر اليوم الذكرى الاولى لحادثة المطار الدامية التي استشهد جرائها قادة قاتلوا معنا لهزيمة داعش، وتم التجاوز على سيادة العراق وخرق امنه.

ان التصعيد الذي حذرنا منه كاد ولازال ان يدخل العراق والمنطقةفي صراع مدمر يمكن تجاوزه بالتزام الحكمة وحماية سيادة البلد ومصالحه والتزام اطر الدولة — Haider Al-Abadi حيدر العبادي (@HaiderAlAbadi) January 2, 2021

​وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبيهما بالقرب من مطار بغداد.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".