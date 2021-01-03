تسجيل
10:27 GMT03 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين

    "خير وعزة"... رغد صدام حسين توجه رسالة إلى دولة عربية

    © AFP 2020 / KHALED FAZAA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 00
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/14/1046317170_0:0:3060:1720_1200x675_80_0_0_0d80fb9efadc9ce8134e6c1d3d3eb2b0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101031047693999-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/

    وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، رسالة إلى دولة عربية.

    وغردت ابنة الرئيس العراقي الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" والوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي: "كل عام والأردن قيادة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه".

    وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، فإن الشعب الأردني يحتفل هذه الأيام بافتخار وتقدير بمرور 100 عام على تأسيس دولة الأردن، وأشارت إلى أنه في الـ11 من شهر نيسان/ أبريل المقبل، يصادف مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس، عبد الله الأول، إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بعدها بإعاد ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.

    ودشن العديد من مستخدمي "تويتر" في الأردن هاشتاغ بعنوان "مئوية الدولة الأردن" احتفاء بالمناسبة التاريخية.

    وشاركت وزارة التربية والتعليم الأردنية، اليوم الأحد، مقطعا مصورا بهذه المناسبة، وغردت معه عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "فليباركِ الله هذا الوطنَ قيادة وشعبا الأردن.. تاريخ، حضارة،.. وسعي نحو المستقبل".

    ​كما نشر بعض المستخدمين الشعار الرسمي الخاص بالاحتفال بـ"مئوية الدولة الأردنية" عبر "تويتر".

    كما غردت وزارة الثقافة الأردنية بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "وها قد طوينا عشرة عقود في بناء هوية وروح ومنجز، ونجحنا... وها هو أردننا الأغلى نفاخر به الدنيا. وبرؤى وعزم قيادتنا الهاشمية الحكيمة، نتطلع إلى مئوية أخرى وسننجح.. وستستمر المسيرة.

    انظر أيضا:

    رغد صدام حسين تحسم جدل "المكالمة المزعومة" مع أمير الكويت نواف الصباح
    رغد صدام حسين ترد بشأن "التغريدة المزعومة" عن احتجاجات العراق
    ماذا قالت رغد صدام حسين في نعيها لعزة الدوري؟
    رغد صدام حسين تحسم الجدل حول لقاء جمعها بالأمير محمد بن سلمان
    "حفنة ضاله ضربت البلد".. رغد صدام حسين توجه كلمه بمناسبة رحيل "الرئيس الدستوري"... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    صدام حسين, رغد صدام حسين, الأردن, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    إنفوجرافيك.. كيف تطيل عمر بطارية حاسبك المحمول؟
    كيف تطيل عمر بطارية حاسبك المحمول؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك