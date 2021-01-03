الأرصاد الجوية الجزائرية: هذه الولايات تشهد أمطارا غزيرة وثلوجا

أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على 11 ولاية، تتمثل في السواحل الوسطى والشرقية والمناطق الداخلية الغربية. للبلاد.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن كمية الأمطار تتعدى 30 ملم محليا، لافتة إلى أنها ستكون على شكل حبات ثلجية صغيرة، وستستمر إلى منتصف الليل.

وأوضحت أن الولايات التي ستشهد سقوط أمطار هي الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، سعيدة، سيدي بلعباس وتلمسان.

وفي بيان ثان حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من استمرار تساقط ثلوج كثيفة على المرتفعات التي يصل علوها 600 متر.

وقالت إن سمك الثلوج سيتعدى 25 سم، وسيستمر حتى الساعة 18:00 من مساء اليوم.

وأكدت أن مجموعة من الولايات ستشهد ذلك، وهي بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تسمسيلت، الجلفة، تيارت، الأغواط سعيدة، البيض، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وخنشلة.

جدير بالذكر أنه وفي 25 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي حذرت مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية من أن 13 ولاية ستشهد سقوط أمطار رعدية غزيرة.

وأكدت أن كمية الأمطار قد تصل إلى 30 ملم محليا، بداية من منتصف الليل وحتى اليوم التالي.

وحددت الهيئة الولايات التي ستسقط فيها الأمطار وهي: بومرداس، الطارف، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، جيجل، الجزائر العاصمة، ميلة، البليدة، بجاية، تيزي وزو، سطيف والمدية.