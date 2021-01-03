نتنياهو: أدرس إمكانية تعيين وزير عربي مسلم في حكومتي المقبلة

ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء أمس السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينتوي تعيين وزير عربي مسلم في حكومته المقبلة.

وأفادت الصحيفة أن نتنياهو صرح خلال جلسة سرية لحزب "الليكود" أنه ينوي ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي الليكود للكنيست على أن يعين هذا النائب لاحقا في منصب وزير ليكون أول وزير عربي مسلم يتم تعيينه في منصب وزير.

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يتقرب إلى المجتمع العربي في دعاية انتخابية واضحة، حيث قام في الأيام الأخيرة بزيارة لمدينتين عربيتين، هما الطيرة وأم الفحم، وقال في زيارته للأخيرة:

لقد منحت في السنوات الأخيرة للبلدات العربية في إسرائيل 15 مليار شيكل (نحو 4,7 مليار دولار) من أجل سد الفجوات وكذلك دشنت تسع مخافر للشرطة في البلدات العربية، بهدف التصدي للجريمة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي "انظروا كيف يتعانق العرب واليهود في دبي وفي البحرين فلماذا لا يتعانق العرب هنا في إسرائيل؟ أنا لست ضد المواطنين العرب، إنما ضد الأحزاب العربية التي لا تعترف بالصهيونية وبدولة إسرائيل".

وفي أثناء زيارته لمدينة الطيرة، يوم الجمعة الماضية، قال نتنياهو للمواطنين العرب:

تعالوا اتطعموا، هدفي هو الوصول إلى 5.5 مليون تلقوا اللقاح، وهذا يكفي لإنهائه، اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة هناك أكثر، أهنئكم على قدومك لتلقي اللقاح وآمل أن يأتي المزيد.

تفقدت مع وزير الصحة أدلشتاين مركز التطعيمات العامل في مدينة أم الفحم والتقينا المواطن المليون، ابن المدينة، الذي تم تطعيمه ضد كورونا.



ندعو مواطنينا العرب إلى تلقي التطعيم حفاظا على صحتهم وسلامتهم. سنتغلب على الجائحة معا! pic.twitter.com/Mth1hNj4oK — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 1, 2021

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو يأمل أن يسفر تودده للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، في جو يسوده الإحباط لدى الناخب العربي الذي يعاني من جرائم القتل التي لم تتوقف، رغم جائحة كورونا.

ويذكر أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، بعد إعلان الكنيست حل نفسه قبل أسبوعين.