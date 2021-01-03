تدمير وكر لـ"داعش" كان يستخدمه لأعمال إرهابية شمالي العراق... صور

تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من تدمير وكرا كان يستخدمه إرهابيو تنظيم "داعش" لتنفيذ أعمال إرهابية شمالي البلاد.

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع اللواء 18 الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات كركوك مع قوة من اللواء 18 إلى منطقة وادي زغيتون ضمن ناحية الرشاد قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات "داعش" كان يستخدم للاعداد لتنفيذ أعمال إرهابية".

بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع اللواء 18الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية، تحركت مفرزة من مخابرات #كركوك مع قوة من اللواء 18 الى منطقة وادي زغيتون ضمن ناحية الرشاد قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات #داعش كان يستخدم للاعداد لتنفيذ أعمال إرهابية. pic.twitter.com/qFxdGEqUgk — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 3, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.