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    هطول أول أمطار رعدية على أبوظبي في 2021 والشرطة تحذر... فيديو وصور

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    شهدت عاصمة الإمارات أبوظبي أمطار رعدية غزيرة، اليوم الأحد، وهي الأولى هذا العام.

    بهذا الصدد، حذرت شرطة أبوظبي السائقين بتوخي الحذر وخفض السرعات إلى 80/كم الساعة في الظروف الجوية المتقلبة، وترك مسافة أمان كافية، وشددت على ضرورة متابعة النشرة الجوية للاطلاع على أحوال الطقس والتقيد بالتعليمات الوقائية من خلال منظومتها الذكية.  

     وطلبت التقيد بالسرعة التي يتم تحديدها على طرق إمارة  أبوظبي في أوقات الضباب والأحوال الجوية المتقلبة مثل حالات  تكون الغبار أو تراكم الأتربة أو هطول الأمطار.

    وتداول الناشطون مقاطع فيديو عديدة لهطول الأمطار مشيرين إلى خير وبركة الحدث، وكتب حسن بن علاوي الشحي على تويتر، "أمطار الخير والرحمة على جزيرة السعديات وجزيرة الريم في مدينة أبوظبي".

     وعلق سليمان الحوسني، "أمطار الخير على العاصمة الإماراتية أبوظبي جعلها الله سقيا خير وبركة والله يزيدهم ويرزقنا مثلهم في القريب العاجل إنه على كل شيء قدير".

    وكتب موقع طقس العرب قبل ساعة، "تكاثف للسحب المنخفضة والركامية على أجزاء من أبوظبي والمناطق المطلة على الخليج العربي مع زخات أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا".

    وأضاف مركز العاصمة، "استمرار هطول أمطار الخير والرحمه على بعض مناطق أبوظبي".

    في سياق متصل، كشف تقرير أعده المركز الوطني للأرصاد في الإمارات عن ارتفاع معدلات الأمطار في الدولة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث شهدت الدولة 140 يوماً من الأمطار، ونفذ المركز الوطني للأرصاد 391 طلعة استمطار، وبينما كانت أعلى كمية أمطار تم تسجيلها على الدولة بلغت 147.3 ملم على خطم الشكلة بمدينة العين، بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الماضي.

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