ميشال عون: لا أحد يشارك اللبنانيين في حفظ استقلال وطنهم

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، على أن استقلال لبنان وسيادته والقرارات التي يتخذها هي مسؤولية اللبنانيين دون غيرهم، وذلك عقب تصريحات إيرانية بشأن القدرات الصاروخية في لبنان وقطاع غزة.

وكتب عون، على "تويتر" اليوم الأحد: "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره".

وكان ​قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زاده، قال أمس السبت أن بلاده لن تفرق بين أي حرب محتملة ضد القواعد الأمريكية في المنطقة والدول المحتضنة لها، لافتا إلى استعداد بلاده لدعم كل من يواجه إسرائيل، بما في ذلك الدعم الصاروخي.

لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره. — General Michel Aoun (@General_Aoun) January 3, 2021

وقال حاجي زاده، حسبما نقلت عنه وكالة "تسنيم": "لا فرق لدينا في أي حرب محتملة بين القواعد الأمريكية، والدول المحتضنة لها"، مضيفا أن "إيران ستقدم الدعم لمن يواجه إسرائيل بالمنطقة، ويشمل هذا الدعم الصاروخي".

وأضاف أن "كل ما تراه من القوة الصاروخية في غزة ولبنان يتم بدعم من إيران.. وتستخدم الصواريخ اليوم في فلسطين بدلا من الحجارة".

وتابع أن "هذه القدرة الصاروخية غير قابلة للتفاوض ومن الخطأ أن يسعى أي شخص في التفاوض على هذه الأرض".