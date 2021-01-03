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    أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019

    احتفالا بذكرى استثنائية... حاكم دبي يتحدث عن "أرقام غير مسبوقة"

    © REUTERS / Christopher Pike
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    استعرض حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، أرقاما غير مسبوقة بمناسبة ذكرى مرور 15 عاما على رئاسته حكومة الإمارات العربية المتحدة.

    ووجه حاكم دبي رسالة إلى مواطني الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أنه عمل طوال تلك الفترة على تحقيق رؤية رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبذل ما في وسعه لخدمة شعب الاتحاد.

    وفي بداية الرسالة، قال الشيخ محمد بن راشد إنه "في عام 2009 أعلن رؤية الإمارات لعام 2021، وأنه يريد أن تكون بلاده من أفضل دول العالم، وتساءل البعض عن جدوى إطلاق استراتيجية وأهداف تمتد على مدى 12 عاما، ولكن اليوم نرى نتائجها واقعا يعيشه شعبنا".

    حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    حاكم إمارة دبي يعتمد قانون الموازنة العامة للعام المالي 2021
    وأشار إلى أن "ما حدث خلال هذه الأعوام كان مذهلا، حيث عملت آلاف فرق العمل من المستويات الاتحادية والمحلية كفريق واحد لتحقيق الرؤية التي اعتمدها رئيس الدولة، فرسخنا مبادئ التخطيط الاستراتيجي في الحكومة، وقمنا بأكبر عمليه إصلاح تشريعي في بلادنا عبر أكثر من 50 قانونا جديدا لنواكب المستقبل، وأصبحت حكومة دولة الإمارات الثانية عالميا في الكفاءة المالية، وضاعفنا الميزانية الاتحادية 130% وعززنا تنافسيتنا لتكون دوله الإمارات الأولى عالميا في 121 مؤشرا في مختلف المجالات ولا يزال عملنا مستمرا".

    وأكد الشيخ محمد بن راشد في رسالته أنه في خلال 15 عاما مدة رئاسته لحكومة الإمارات،

    "أصبحت الدولة الأولى عربيا في سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي، ولا خوف على دولة يسود فيها العدل ويحترم فيها القانون وتصان فيها حقوق البشر"، بحسب قوله.

    ولفت إلى أن "جواز سفر الإمارات اليوم أصبح الأقوى عالميا، وأن نسبة الشعور بالأمان في دولة الإمارات هي الأعلى عالميا بأكثر من 95%".

    وتابع أن "تعليم الإمارات أصبح الأفضل عربيا في العلوم والرياضيات، وإنفاق الدولة على البحث والتطوير في الجامعات يتجاوز 8 مليارات درهم فقط في العام الماضي 2020، وأنه في خلال الفترة الماضية ضخت الحكومة الاتحادية 40 مليار درهم في الإسكان و140 مليار في التعليم و94 مليار في برامج التنمية الاجتماعية و50 مليار في قطاع الصحة ووقاية المجتمع".

    وأضاف حاكم دبي في رسالته أن "متوسط الأعمار يقترب من الـ80، وتم تصنيف الإمارات في المركز الثالث عالميا في مؤشر الصحة الجسدية ورضا الناس عن الرعاية الصحية".

    وشدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته أن كل هذه النجاحات ليس نجاحه ولكن هو نجاح فرق العمل، ولىلاف الشباب الذين وثق بهم، وأكد في ختامها أن القادم يتطلب جهودا مضاعفة ودماء جديدة".

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    الكلمات الدلالية:
    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, حاكم دبي, الإمارات
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