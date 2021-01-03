سر إشعال قائد كتيبة إسرائيلية النيران في موقعه العسكري

قام قائد كتيبة إسرائيلية تقع بالقرب من قطاع غزة بإشعال النيران في مقتنيات الجنود، أمس السبت.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن قائد كتيبة في لواء غولاني، المقدم آفي مرتيسانو، بإشعال النيران في مقتنيات جنود الكتيبة رقم 13، داخل قاعدة "كيسوفيم" العسكرية المحاذية لقطاع غزة، حيث أقدم على حرق كافة الشعارات والرموز التابعة للكتيبة، بعدما عثر بين أغراض الجنود على "مخدرات".

وأفادت الصحيفة بأن القائد العسكري قام بعملية تفتيش واسعة النطاق داخل أمتعة وشنط الجنود داخل موقعه العسكري، وعثر على مخدرات بداخلها، وقرر على إثرها إحراق مقتنيات الجنود وتصوير الحريق ونشر صورة الحريق، حتى يوصل الرسالة لكافة الجنود والضباط، الأمر الذي تسبب بعاصفة داخل الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت أنه من بين المقتنيات التي تم إحراقها حاجيات الجنود الشخصية، مثل الأحزمة وكذلك رموز وأعلام ونياشين ربما تعود بعضها إلى 30 عام مضت، وبأن تلك الأشياء تعود لضباط وجنود القاعدة العسكرية، دون استثناء، حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الضباط والجنود.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن "الجيش يعمل على القضاء على الظواهر السلبية والسلوك غير اللائق بين الجنود وفي المواقع العسكرية"، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيفتح تحقيقا في الواقعة.