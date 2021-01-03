التحالف الدولي يقتل عنصرين من "داعش" في غارة جوية شمالي العراق

نفذ طيران التحالف الدولي ضد الإرهاب، اليوم الأحد، ضربة جوية استهدفت وكرا لتنظيم "داعش" وأسفرت عن قتل إرهابيين اثنين في محافظة كركوك شمالي العراق.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": " وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات "F- 15" التابعة للتحالف الدولي تنفذ ضربة جوية في وادي الكور بمحافظة كركوك"، تسفر عن قتل عنصرين من عصابات "داعش" الارهابية".

وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبامر من قيادة العمليات المشتركة، طائرات ال F- 15 التابعة للتحالف الدولي @CJTFOIR تنفذ ضربة جوية في" وادي الكور بمحافظة #كركوك"، تسفر عن قتل عنصرين من عصابات #داعش الارهابية. — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 3, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية بمساندة طيران التحالف الدولي عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.