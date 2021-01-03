استقالة رئيس سلطة النقد الفلسطينية من منصبه

قدم رئيس سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، اليوم الأحد، استقالته للرئيس محمود عباس، والأخير قبلها.

وأفادت وكالة "سما"، مساء اليوم الأحد، بأن فراس ملحم، عضو مجلس إدارة سلطة النقد، من المرجح أن يتولى مهام رئيس سلطة النقد الجديد.

وأشارت إلى أن فراس ملحم حاصل على الدكتوراه في القانون، من جامعة بلجيكية عام 2004، والماجستير من جامعة بير زيت عام 2000، والبكالوريوس من جامعة مغربية عام 1993، وهو عضو نقابة المحامين الفلسطينيين.

ولفتت الوكالة إلى أن ملحم عمل رئيسا لفريق حكم القانون (العدالة والأمن) في مكتب الرباعية الدولية لمدة تزيد عن أربع سنوات، وكان مسؤولا لمكتب التظلمات في سلطة النقد الفلسطينية لمدة أربع سنوات أيضا، فضلا عن كونه خبيرا في التدريب القضائي في مكتب النائب العام من خلال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) لمدة عام.

وعمل فراس ملحم لمدة ثلاث سنوات نائب رئيس فريق وخبيرا أساسيا ضمن مشروع سيادة الثاني لتعزيز القضاء الفلسطيني الممول من الاتحاد الأوروبي، كما عمل لسنوات طويلة، امتدت لما يقرب من ثمانية عشر عاما، مدربا حول الصياغات التشريعية، ومستشارا قانونيا، وباحثا رئيسيا مقيما في السلطة الفلسطينية، في عدة مشاريع، بعضها ممول من الاتحاد الأوروبي وأخرى من منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة، ومنها مشروع حول مكافحة الفساد، وآخر حول الحوكمة الإلكترونية.