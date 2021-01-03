إصابة مستوطنة إسرائيلية بجروح جراء رشق سيارتها بالحجارة في رام الله

أصيبت مستوطنة إسرائيلية، اليوم الأحد، بجروح وصفت بـ"الطفيفة" جراء رشق سيارتها بالحجارة قرب بلدة دير نظام شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، وقامت مجموعات من مجندي الجيش الإسرائيلي بتمشيط موقع الحادث لمعرفة مرتكبيه.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح نتيجة تعرضها لإلقاء حجارة بالقرب من قرية دير نظام".

#عاجل #أولي: وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجراح نتيجة تعرضها لالقاء حجارة بالقرب من قرية دير نظام. بدأت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين. التفاصيل قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 3, 2021

وأضاف أدرعي: "بدأت قوات جيش الدفاع بملاحقة المخربين حيث أن التفاصيل قيد الفحص".

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن نوع الإصابة أو حالة المصابة.

ويتعرض مستوطنون إسرائيليون، بشكل متكرر، لاعتداءات رشق بالحجارة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتقوم القوات الإسرائيلية على إثرها بالاستنفار للبحث عن الجناة، وتنصب الحواجز المتحركة للتدقيق في هويات المارة.