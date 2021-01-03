أمريكا تتلقى الدفعة الثانية من بطاريات "القبة الحديدية" الإسرائيلية... فيديو وصور

أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، بأن بلادها قامت بتسليم بطارية المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" الثانية إلى الجيش الأمريكي.

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة أكدت من خلالها أن إسرائيل قامت بتسليم الدفعة الثانية من بطاريات القبة الحديدية، التي تم تصنيعها في شركة "رافال" (الصناعات العسكرية الإسرائيلية) باعتبارها جزء من اتفاق بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الأمريكية.

מינהלת ״חומה״ במפא"ת מסרה בסוף השבוע סוללת ״כיפת ברזל״ שנייה מפיתוח חברת רפאל לצבא ארה"ב (U.S ARMY), במסגרת ההסכם שנחתם באוגוסט 2019 בין משרד הביטחון הישראלי למשרד ההגנה האמריקני. pic.twitter.com/IL4Z6AedMN — משרד הביטחון (@MoDIsrael) January 3, 2021

وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم تسليم الدفعة الأولى من منظومة الدفاع "القبة الحديدية" في سبتمبر/أيلول الماضي، وهي بالفعل، حاليا، في طور الاستيعاب في الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الآن تسليم الدفعة الثانية بحسب الاتفاق بين الجانبين، في أغسطس/آب 2019، مع الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع.

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الأحد، عن وزير الدفاع، بيني غانتس، أن تسليم القبة الحديدية للجيش الأمريكي يثبت مرة أخرى الارتباط الوثيق بين الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع الأمريكية، وفعالية النظام في مواجهة التهديدات المختلفة، والقدرات التكنولوجية الممتازة للصناعات الإسرائيلية.