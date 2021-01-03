الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عن وفاة أحد الأمراء مساء اليوم الأحد.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود توفاه الله.

وتابع البيان أن صلاة الجنازة على الأمير خالد بن فيصل تكون غدا الاثنين.

وحسب "آر تي" فالأمير المتوفي هو حفيد الأمير الراحل سعد الأول بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، الأخ غير الشقيق لمؤسس المملكة العربية السعودية.