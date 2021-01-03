تخوفا من الانتقام لسليماني... إسرائيل تتخذ خطوة مفاجأة بشأن الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مستعمرة "المطلة" على الحدود مع لبنان "منطقة عسكرية مغلقة".

وذكرت القناة العبرية الـ"20"، مساء اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قد أعلن إغلاق مستمرة "المطلة" المحاذية للحدود اللبنانية "منطقة عسكرية مغلقة"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "قوة القدس" الجنرال قاسم سليماني، وخروج تظاهرات وتجمعات على طول السياج الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

צה"ל הכריז על מטולה כשטח צבאי סגור ואוסר על תנועה בסמוך לגבול לבנון.

בעקבות ציון יום השנה לחיסולו של מפקד כוח קודס האיראני, קאסם סולימני, נרשמות הפגנות והתקהלויות לאורך גדר הגבול. הביטחון עוקבים אחרי האירועים — חדשות המדיה (@1MediaNews1) January 3, 2021

وأكدت القناة العبرية أن التهديدات الإيرانية بالانتقام لاغتيال العالم النووي، محسن فخري زاده، تزيد من حالة التوتر السائدة في المنطقة، لذلك اتخذت القيادة الشمالية الإسرائيلية قرارا بإغلاق مستعمرة "المطلة" كمنطقة عسكرية مغلقة.

وكتب معلق عسكري إسرائيلي أن قوات جيش بلاده تنفي إخلاء مستعمرين من منطقة "المطلة" على الحدود اللبنانية، بدعوى استمرار المظاهرات اللبنانية، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الأولى لاغتيال سليماني.

לפני שצה"ל מכחיש פינוי אזרחים מהשטח בין מטולה לגבול הלבנוני אני ממליץ שיבדקו שוב ושוב ושוב מי הקצין שפינה אחר הצוהריים אזרחים (לא תושבי מטולה) בטענה לצו שטח צבאי סגור.

בתמונה: הכרזה ליום ציון השנה לחיסול מפקד כוח קודס קאסם סולימני. pic.twitter.com/eo4GAzZguV — Amir Bohbot אמיר בוחבוט (@amirbohbot) January 3, 2021

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أكدت، أمس السبت، وجود حالة استنفار عالية في الجيش الإسرائيلي، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس.

ويصادف، اليوم الأحد، الذكرى الأولى لاغتيال القائد السابق لـ"فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في غارة أمريكية بالعاصمة العراقية، بغداد، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.