الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى بريطانيا حتى إشعار آخر

علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق الـ 6 من يناير/ كانون الثاني، وذلك على خلفية انتشار سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على "تويتر" اليوم الأحد، إنه "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021".

الطيران المدني : تعليق الرحلات التجارية المباشرة في مطار الكويت الدولي من والى المملكة المتحدة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير 2021. pic.twitter.com/mwgtwAmPox — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) January 3, 2021

وأضافت أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".

كما طلبت الإدارة من جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي الالتزام بهذا القرار.

وكانت الإدارة استأنفت رحلات الطيران التجاري من مطار الكويت الدولي وإليه أمس السبت، وذلك بعد تعليقها من الاثنين الماضي وحتى يوم الجمعة.

وقال المتحدث الرسمي للطيران المدني سعد العتيبي إن القرارات ستخضع للمراجعة وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.