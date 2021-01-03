حسن نصر الله: إيران ليست ضعيفة وهي من تقرر كيف ترد ومتى على مقتل سليماني والمهندس

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن "إيران ليست ضعيفة بل قوية وهي تقرر كيف ترد ومتى ترد"، وذلك في ذكرى مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني.

وتابع حسن نصر الله في كلمة له، اليوم الأحد، نقلتها قناة الميادين اللبنانية، إن البعض يقول إن إيران "تعتمد على أصدقائها بالرد" في حين أن إيران يمكنها الر عسكريا وأمنيا.

واعتبر حسن نصر الله أن المنطقة تعاني توترا "لا نعلم إلى أين قد يؤدي".

وأضاف الأمين العام لحزب الله، أن قلق كبير موجود في المنطقة "الخليج وإسرائيل" بسبب ذكرى مقتل سليماني والمهندس.

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.