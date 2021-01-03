مصر... وزارة التعليم تكشف مصير امتحانات الدبلومات الفنية

وذكر موقع "بوابة أخبار اليوم"، اليوم الأحد، أن نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني محمد مجاهد، بعث بخطاب للمديريات لتوضيح طرق استكمال المحتوى التعليمي الخاص بالفصل الدراسي الأول خلال الفترة المقبلة.

وجاء في الخطاب ما يلي:

إرجاء جميع الامتحانات إلى فترة ما بعد انتهاء إجازة نصف العام، في حال استقرت الأوضاع المتعلقة بتفشي وباء كورونا.

منع حضور الطلاب في المدارس بداية من الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 16 من الشهر ذاته لتجتنب ذروة الوباء.

تستكمل العملية الدراسية، والمستوى الدراسي دون أي محذوفات.

وقف الدراسة النظرية والعملية في مدارس التعليم والتدريب المزدوج، وكذلك التدريبات العملية خلال الفترة المنصوص عليها سلفا، وهذا يأتي كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء.

وطالب الخطاب المختصين بالتوجه إلى لإدارات التعليمية، والوحدات الإقليمية التابعة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالمتابعة للتأكد من تنفيذ قرارات الوزير.