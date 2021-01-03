الجيش اليمني: إحباط هجوم بمسيرة حوثية بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إحباطه هجوماً لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بطائرة مُسيرة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة مُسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مواقع عسكرية شرقي مدينة الحَزم (مركز محافظة الجوف)".

واعتبرت أن ذلك "ضمن محاولات الحوثيين استهداف الجيش والمدنيين والنازحين في مخيماتهم".

وتعد الطائرة هي الثانية من نوعها خلال أقل من شهر، حيث أعلنت القوات الحكومية في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إسقاط طائرة مماثلة للحوثيين أثناء تحليقها قرب مواقع عسكرية في جبهة الظهرة بالقذَاميِل في الجوف.

ويستمر القتال بين التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة أنصار الله منذ 2015، حيث أطلق التحالف عملية عسكرية دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة، ومنها صنعاء.

وبفعل المعارك يعاني اليمن كارثة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ" في العالم، ما دفع بملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة وبات ما يقارب ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية منقذة للأرواح. بحسب تقارير المنظمات الدولية المعنية.