مسؤول عراقي يكشف نسبة الفقر في البلاد

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، عن تزايد معدلات الفقر في البلاد في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد.

وقال المسؤول العراقي إن نسبة الفقر في البلاد بلغت 30% من مجموع السكان البالغ عددهم نحو40 مليون نسمة.

وأضاف أن من بين هذه النسبة "مهجرون قدماء وعاطلون عن العمل، إضافة إلى أن هنالك أكثر من مليوني عائلة، أضيفت نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم".

وتطرق إلى إمكانية معالجة العجز المالي في موازنة 2021.

وقال إن العجز يمكن معالجته بكثير من فقرات موازنة العام الحالي، منها زيادة أسعار النفط، وضغط النفقات، ما سيجعل البلاد في غنى عن الاقتراض، على حد قوله.

وتوقع مستشار الكاظمي أن "تواصل أسعار النفط الصعود إلى مستويات أعلى تصل إلى 65 دولاراً للبرميل الواحد مع حلول الصيف المقبل، ورفع القيود عن النقل بعد تحسن الأوضاع عالميا، من فيروس كورونا".

واعتبر أن الزيادة التي أقرتها أوبك مؤخرا في إنتاج النفط البالغة 500 ألف برميل يوميا، تشير إلى زيادة الطلب عالميا على النفط وانخفاض نسب التخمة فيه.