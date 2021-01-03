مصر... توجيه رئاسي بزيادة محطات الغاز الطبيعي للسيارات

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالتوسع في زيادة عدد محطات الوقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، بمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال الرئيس المصري إنه من الضروري تزويد محطات الحافلات الجماعية والنقل العام بمحطات مركزية للتزود بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أن هذا التوجيه يهدف إلى تعزيز جهود المشروع القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما لفت إلى أنه يعزز فرص العمل التي توفرها هذه المحطات للشباب، وذلك من خلال مراكز الخدمات المتكاملة المتنوعة التي توفرها.

وفي إطار متصل تناول الاجتماع أيضا عملية تطوير قطاع المحاجر في أنحاء البلاد.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية التطوير المنظم الشامل لمنظومة المحاجر على في أنحاء البلاد وذلك في إطار عملية مركزية موحدة تحقق الحوكمة.