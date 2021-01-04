السعودية... حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم شهر يناير

أعلن برنامج "حساب المواطن" في السعودية، اليوم الإثنين، عن موعد صرف الدعم الخاص بشهر يناير/كانون الثاني.

جاء ذلك في رد لحساب "خدمة المستفيدين" التابع للبرنامج على أحد المستفدين الذي سأل "متى ينزل حساب مواطن لهذا الشهر؟"، بحسب ما أوردته صحيفة "عاجل" السعودية.

وبحسب المصدر ذاته "سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف البرنامج: "سيتم صرف الدعم للدفعة الثامنة والثلاثين، يوم الأحد بتاريخ 10 يناير".

والسبت الماضي، أعلن "حساب المواطن"، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ38 (شهر يناير).

وأشار في تغريدة على تويتر إلى أن "التحقق من نتائج الأهلية يتم من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج".

صدرت نتائج الأهلية للدورة 38 (شهر يناير 2021)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ⁦https://t.co/ggWqBauaMq pic.twitter.com/0BXdAyPLU2 — حساب المواطن (@citizenaccount) January 2, 2021

وحساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي بدأ في شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بهدف تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة.