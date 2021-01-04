الإمارات... بدء إنتاج الغاز من بئر محاني بالشارقة

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" فإن الإعلان يأتي بعد مرور عام على اكتشاف الغاز في حقل محاني، والذي يمثل أول اكتشاف بري جديد في الشارقة منذ 37 عاماً.

من جهته، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، أن بدء إنتاج الغاز في حقل محاني بعد أقل من عام على اكتشافه يعد إنجازاً مذهلاً لإمارة الشارقة، حسب تعبيره.

وأوضح أن هذا العمل "يجسّد التزامنا وحرصنا على المساهمة في جهود ضمان إمدادات غاز موثوقة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية في الشارقة ودولة الإمارات".

يشار إلى أنه قد تم استكمال بناء البئر وتمديد 23000 متر أنابيب ذو ضغط عالي في وقت بلغ ثمانية أشهر، وتم حفره على عمق إجمالي بلغ 14597 قدماً، وتم اختبار الغاز بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً.

وقد عبر حاتم الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك" عن ما يمثله هذا الإنتاج قائلا: "يمثل بدء الإنتاج في أول اكتشاف بري في الشارقة منذ نحو أربعة عقود، وهو يمثل فجر عهد جديد لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية وقطاع الطاقة في الشارقة".

يذكر أن "سنوك" تتشارك مع مع وكالة "إني" في ملكية حقل محاني بنسبة 50% لكل منهما، وذلك بموجب اتفاقية امتياز المنطقة "ب" الموقعة عام 2019 بعد جولة الترخيص الأولى الناجحة في الشارقة.

كما تجمع المؤسستين شراكة في منطقتي الامتياز البريتين "أ" و "ج"، حيث تجري عمليات تنقيب تديرها وكالة إني.

جدير بالذكر أن مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك " قد تأسست في العام 2010 بموجب مرسوم أميري من حاكم الشارقة وهي مكلفة بالتنقيب والإنتاج والهندسة والبناء والتشغيل والصيانة في أصول الطاقة في الإمارة.

وإضافة إلى حقل محاني الجديد، تمتلك سنوك وتدير أكثر من 50 بئراً ومجمعاً معالجة الغاز ومحطتين لتخزين وتصدير الهيدروكربونات السائلة وتعدّ منطقة الصجعة محور خطوط أنابيب الغاز التي تربط الإمارات الشمالية.