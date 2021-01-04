صحيفة عبرية تكشف موعد إطلاق "طيران الإمارات" أولى رحلاتها إلى إسرائيل

كشفت صحيفة عبرية، اليوم الإثنين،عن موعد تسيير أولى رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الشركة التي تعد أكبر شركة طيران في دولة الإمارات، وواحدة من أكبر وأفضل شركات الطيران في العالم، ستبدأ في تسيير رحلاتها إلى إسرائيل في شهر فبراير/شباط المقبل.

وأوضحت أن الشركة سوف تسير رحلات على خط دبي- تل ابيب عبر طائرات البوينغ 777 التابعة لها، لافتة إلى أن الحديث يدور عن طائرات ضخمة تضم 360 مقعدا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرحلات ستهبط في مطار بن غوريون الدولي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر يوميا وستقلع عائدة إلى دبي بعد ذلك بساعتين تقريبا.

وبحسب الصحيفة فإن "طيران الإمارات" كانت قد تقدمت بطلب لتسيير رحلات جوية إلى إسرائيل في وقت مبكر من شهر ديسمبر/كانون الاول الماضي، لكن تم تأجيل البت فيه لأسباب مختلفة.

ومؤخرا وافقت السلطات الإسرائيلية على طلب الشركة الإماراتية، التي من المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى تل أبيب في 15 فبراير/شباط المقبل، بحسب المصدر ذاته.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن شركة طيران الاتحاد التي تملكها حكومة أبوظبي، ستبدأ هي الأخرى في تسيير رحلات من العاصمة الإماراتية إلى تل أبيب في مارس/آذار المقل، حال لم تحدث مفاجآت غير متوقعة، كما حدث في السابق.

وحاليا هناك شركة إماراتية واحدة تسير رحلات إلى إسرائيل هي "فلاي دبي"، إضافة إلى 3 شركات إسرائيلية تسير رحلات منتظمة من تل أبيب إلى الإمارات هي "العال" و"أركيع| و"يسرائير".

ووقعت إسرائيل والإمارات في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي اتفاق سلام في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولاحقا جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين الدولتين بما في ذلك اتفاق للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول.