"مكافحة الإرهاب" العراقي يلقي القبض على عنصرين من "داعش"... صور

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الاثنين، من القبض على عنصرين من "داعش" في كل من محافظتي "الأنبار وصلاح الدين.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": "أبطال جهاز مكافحة الإرهاب يلقون القبض على عنصرين إرهابيين من "داعش" في كل من محافظتي الأنبار وصلاح الدين".

وأضاف البيان "حيث ألقي القبض على الأول في قضاء راوة، وبعمليةٍ نوعية تم القبض على الآخر في قضاء الضلوعية والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير لأحد المفارز الإرهابية في عصابات "داعش".

أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts يلقون القبض على عنصرين إرهابيين من #داعش في كل من محافظتي #الانبار و #صلاح_الدين،حيث ألقي القبض على الأول في قضاء راوة، وبعمليةٍ نوعية تم القبض على الآخر في قضاء الضلوعية والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير لأحد المفارز الإرهابية في عصابات #داعش. pic.twitter.com/NB5OUXlQGQ — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) January 4, 2021

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.