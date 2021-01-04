قائد في الجيش السوري لـ"سبوتنيك": نفذنا عمليات تمشيط واسعة بريف دير الزور

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري عمليات تمشيط واسعة لبادية محافظة دير الزور الغربية و الشمالية الغربية، بهدف القضاء على أوكار وتمركزات فلول تنظيم "داعش" الإرهابي ( المحظور في روسيا) والمجموعات المسلحة المدعومة من قبل الجيش الأمريكي.
وأكد رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية قائد الفرقة 17 في الجيش العربي السوري، اللواء نزار الخضر، في تصريح لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن "وحدات الجيش العربي السوري نفذت عمليات تمشيط واسعة بحثًاً عن ما تبقى من فلول تنظيم "داعش" التي هاجمت بكمين غادر حافلة مدنية كانت تقل عدد من جنود الجيش العربي السوري و المدنيين والذين استشهدوا نتيجة هذا الكمين عشية رأس السنة الجديدة".
وتابع اللواء الخضر أن "عمليات التمشيط بدأت من منطقة البانوراما بمدخل مدينة دير الزور الغربي مروراً بمنطقة الشولا و كباجب وهريبشة في الجهة الغربية الجنوبية ، وصولاً إلى منطقة جبل البشري شمالي غربي دير الزور، والتي انطلق منها فلول تنظيم"داعش" وأقدموا على الكمين الغادر".
وأوضح اللواء الخضر أن "الطريق العام (دير الزور– تدمر– دمشق)، ومحور طريق عام (دير الزور– حمص)، يشهدان حركة مرورية طبيعة ولم ينقطعان عن العمل حتى في وقت حدوث الكمين"، موضحاً أن "دوريات الجيش العربي السوري والجهات الأمنية مستمرة بالتجوال على طول الطريق على مدار الــ24 الساعة، تضاف لها النقاط العسكرية الثابتة و المنتشرة على محوري الطريق لتأمين حركة المرور على الطريق العام الذي يعبر من أمن الطرق في سوريا".
وأشار رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الشرقية إلى أن "قوات الجيش الأمريكي تقوم بتقديم الدعم لفلول تنظيم "داعش " الذين يتمركزون في مناطق سيطرتها في الـ55، وبمحيط قاعدة التنف، والتي تكون منطلقاً لعملياتهم الخاطفة والمحدودة".
ولفت القائد العسكري إلى أن "هناك معلومات مؤكدة عن قيام جيش الاحتلال الأمريكي بنقل الإرهابيين من تنظيم "داعش" المحتجزين في سجون تنظيم "قسد" في محافظة الحسكة، ونقلهم إلى باديتي دير الزور وتدمر، بهدف خلق الفوضى والعادة إحياء التنظيم لضرب القوات الروسية الصديقة ومواقع الجيش العرب السوري، واللذان بفضل تضحيات وحداتهما العسكرية المقاتلة تم القضاء على التنظيم الذي يعبر من اخطر التنظيمات الإرهابية في العالم خلال السنوات الماضية"، مؤكداً "عزمهم على القضاء على من تبقى من فلول هذا التنظيم".
يشار إلى أن "المنطقة الغربية والغربية الجنوبية من محافظة دير الزور والجهة الشرقية الجنوبية من محافظة الرقة شرقي سوريا وباديتي حمص وحماة، مفتوحة على صحراء وبادية منطقة التنف على الحدود (السورية- الأردنية) التي تتموضع فيها قاعدة غير شرعية للجيش الأمريكي، حيث تنشط فيها فلول تنظيم "داعش" الإرهابي بشكل كبير.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)