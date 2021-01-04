قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على الخطوات التي يتم اتخاذها قبل انعقاد القمة الخليجية الـ 41، في الرياض غدا الثلاثاء، مؤكدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية"، مضيفا: "نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا هو الأولوية الأولى".

نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) January 4, 2021

وأضاف قرقاش: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".

وقال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء اليوم الاثنين، وقبل ساعات من انطلاق القمة الخليجية في السعودية، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء اليوم".

وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، مضيفا: "سنسعى خلال القمة لترجمة تطلعات السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي للم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت، حظرا دبلوماسيا على قطر وقطعت روابط التجارة والسفر معها منذ منتصف عام 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن الحظر يهدف لتقويض سيادتها.

وتبحث القمة الـ41 الإنجازات المشتركة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس في عام 1981 ومنها التكامل الاقتصادي بتأسيس منطقة التجارة الحرة في 1983 وقيام الاتحاد الجمركي في 2003 وتقديم تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.