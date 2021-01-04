تسجيل
21:40 GMT04 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    انفجار صهريج نفط في دير الزور

    هجوم صاروخي يستهدف صهاريج نفط مسروق شرقي سوريا

    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1047706492_0:26:1200:701_1200x675_80_0_0_0f310996a7e4f1836d74edcab704e1e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101041047706659-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B5%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/

    عمت مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" الموالي له بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، مظاهرات حاشدة لليوم الثالث على التوالي ضد "التجنيد الإجباري" للشبان بقوة السلاح، بالتزامن مع هجوم صاروخي طال صهريجا للنفط السوري المسروق قرب حقل الجفرة النفطي، في الوقت الذي قتل فيه 4 مسلحين من التنظيم بهجمات شنها مجهولون.

    وأكد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور تعرض صهريج لنقل النفط السوري المسروق من حقول دير الزور الشرقية لهجوم مسلح من قبل مجهولين أدى إلى انفجاره ومقتل سائقه، مشيرا إلى مصادر محلية أكدت لـ"سبوتنيك" أن مجهولين استهدفوا الصهريج المحمل بالنفط الخام، بقذيفة (آر بي جي) إثر خروجه من حقل الجفرة النفطي، ولاذ الفاعلين بالفرار دون معرفة أسباب الهجوم.

    وتنشط في ريف دير الزور حركة نقل النفط المسروق من الآبار، التي تحتلها القوات الأمريكية ومليشيا موالية لها، إلى العراق وبيعه في السوق السوداء في الوقت، التي تعاني منه المناطق السورية من شح شديد بالمنتجات النفطية وارتفاع أسعارها جراء العقوبات الأمريكية على البلاد ومنع وصول التوريدات الخارجية.

    وعلى التوازي، قتل وأصيب عدد من مسلحي تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي في سلسلة هجمات في مناطق انتشارهم بريفي الرقة والحسكة.

    القبائل العربية في دير الزور: نرفض نهب ثرواتنا بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي
    © Sputnik . Farouk Al-Mudhhi
    القبائل العربية في دير الزور: نرفض نهب ثرواتنا بالتعاون مع الاحتلال الأمريكي
    وأفادت مصادر محلية بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة عسكرية تابعة للتنظيم على طريق المنخر بريف الرقة الشرقي، ما أسفر عن مقتل 3 مسلحين وإصابة 4 آخرين، فيما قتل مسلحاً رابعا من التنظيم بطلق ناري من قبل مجهولين في مخيم الهول بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

    وفي سياق متصل، نقل مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة عن مصادر أهلية أن المئات من سكان بلدات معيزيلة والعزبة وذيبان وأبو حمام وزغير جديدة شرقي وغربي محافظة دير الزور، خرجوا بمظاهرات شعبية حاشدة ضد ممارسات جيش الاحتلال الأمريكي وتنظيم "قسد"، اليوم الاثنين 4 يناير، والتي تتركز على اعتقال واختطاف المدنيين وسرقة النفط والغاز وتجويع المنطقة عبر الحصار.

    وتابعت المصادر بأن المئات من المتظاهرين ومن جميع الأعمار قاموا بقطع الطرق العامة والفرعية بالإطارات المحترقة ورفعوا لافتات كرتونية كتب عليها عبارات منددة بممارسات الاحتلال الأمريكي وتنظم "قسد"، والتي كان آخرها حملات الخطف والاعتقال للشبان الصغار وزجهم في معسكرات التدريب أو ما يسمى "التجنيد الإجباري" في صفوفها.

    • انفجار صهريج نفط في دير الزور
      انفجار صهريج نفط في دير الزور
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • انفجار صهريج نفط في دير الزور
      انفجار صهريج نفط في دير الزور
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • انفجار صهريج نفط في دير الزور
      انفجار صهريج نفط في دير الزور
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • انفجار صهريج نفط في دير الزور
      انفجار صهريج نفط في دير الزور
      © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    • انفجار صهريج نفط في دير الزور
      انفجار صهريج نفط في دير الزور
      © Sputnik . Attia Al-attia
    1 / 5
    © Sputnik . ATTIA AL-ATTIA
    انفجار صهريج نفط في دير الزور

    وتشن عناصر تنظيم "قسد" حملات اعتقال واسعة لخطف الشبان دون 30 سنة وزجهم في معسكرات التجنيد الإجباري في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة ،تزامناً مع شن الفصائل "التركمانية" عملية عسكرية ضد مواقع الفصائل "الكردية" بمحيط عين عيسى الاستراتيجية بريف الرقة الشمالين، والتي لاقت غضبا شعبيا كبيرا.

    وأوضحت المصادر بأن المظاهرات في قرية العزبة التابعة لبلدة معيزيلة شرقي دير الزور سجلت تطوراً مهماً هو وقوف العناصر العرب في تنظيم "قسد" بجانب المتظاهرين المدنيين في تلك المظاهرات وحمايتهم ومساندتهم بمطالبهم المشروعة، خصوصاً بعد تعرض إحدى المظاهرات في قرية زغير جديدة يوم أمس الأحد، لإطلاق الرصاص من قبل ميليشيا "قسد" ما أسفر عن إصابات في صفوف المتظاهرين.

    بدورها طالبت مصادر عشائرية عربية في تصريحات لـ"سبوتنيك" بتدخل منظمات حقوق الإنسان، التي أقرت في ميثاقها عدم جواز أو شرعية التجنيد الإجباري في مناطق الصراع المسلح، داعين جميع أبناء ديرالزور للوقوف بحزم رفضاً لهذه المشاريع حتى نحافظ على وأبنائها.

    جولة سبوتنيك في سراقب بعد تحريرها من قبل الجيش السوري
    © Sputnik . Kareem Tebi
    قائد في الجيش السوري لـ"سبوتنيك": نفذنا عمليات تمشيط واسعة بريف دير الزور
    وبينت المصادر أن المظاهرات التي شهدتها المنطقة تحمل مطالب في تأمين حياة حرة كريمة والتي قابلتها ميليشيا" قسد" بالاعتقال والترهيب وتهديد كل من يتظاهر مطالبٌ بحقوقه وبعد وعود بالاستجابة للمطالب وردّ للمسروقات خلال فترة محددة، إلا اننا لم نجد خلال هذه الفترة سوى الخداع والكذب والاستفزاز المستمر والتصعيد ضد أبناء المنطقة حتى القرارات، التي أصدروها كانت حبر على ورق.

    وأوضحت بأن "زيادة كمية المحروقات التي تم تخصيصها لدير الزور اكتشفنا أنها كانت لأيام معدودة ثم توقفت وعادت لوضعها السابق وهاهم أبناء المنطقة اليوم لم يحصلوا على أي حق من حقوقهم، حتى المسروقات التي سرقوها أثناء المداهمات لم يُعيدوها".

    وتابعت "زادوا في استفزاز أبناء المنطقة وبدأوا بحملة اعتقال بغرض التجنيد الإجباري لزج شبابنا في حرب لتنفيذ مشاريع مشبوهة، وكأن سرقة خيرات وثروات المنطقة لم يكفى فيحاولون سرقة شبابها أو إجبارهم على مغادرة قراهم، وبدأوا بالمعلمين والممرضين وهم أكثر فئتين نحتاج لهم اليوم".

    وتشهد مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد" توسعاً كبيراً في عمليات وتحركات الانتفاضة العشائرية العربية في محافظات الشرق السوري دير الزور والرقة والحسكة.

    انظر أيضا:

    سوريا... مقتل مسلح من ميليشيا "قسد" في ريف دير الزور الشرقي
    قائد في الجيش السوري لـ"سبوتنيك": نفذنا عمليات تمشيط واسعة بريف دير الزور
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, دير الزور, حقل نفطي, هجوم
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك