مصر... ضبط 8 أطنان حشيش و8 ملايين قرص مخدر في حاوية

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات على متن حاوية قادمة من دولة عربية.

وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، فإن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط الحاوية المتجهة إلى دولة عربية أخرى عبر ميناء غرب بورسعيد "بنظام الترانزيت".

وأوضح الموقع أن القائمين على الحاوية أخفوا بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأسفرت عملية تفتيش قامت بها لجنة أمنية عن ضبط 41,107 طربة لمخدر الحشيش يبلغ وزنها 8 أطنان و225 كيلو جراما.

كما تم ضبط 8076 كيسا لعقار الكبتاجون المخدر بداخل كل كيس 1000 قرص، بإجمالي 8 ملايين و76 ألف قرص.

وتبلغ القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 611 مليونا و520 ألف جنيه تقريبا.

وأشار الموقع إلى قوات الأمنية المصرية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه الواقعة.