تزامنا مع دخول أول طائرة قطرية الأجواء السعودية.. حمد بن جاسم يعلق على إعلان المصالحة

علق رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، يوم الاثنين، على اتفاق فتح الأجواء الجوية والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

وقال بن جاسم في عدة تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر، "أزمة بدأت وطالت وها هي انتهت. ولا أريد أن أخوض الآن في ملابسات وتفاصيل وكيفية وأسباب ابتداء هذه الأزمة، وهي الأخطر والأصعب في تاريخ منظومة مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف، "وإنني إذ أرحب بكل تأكيد من أعماق قلبي بانتهاء الأزمة، فإنني أناشد وأدعو الجميع لأخذ العبر، لتجنب نشوب مثل هذه الأزمات مستقبلا. وكي نضمن ذلك، فلا بد من أن تكون هناك دراسة عميقة وصريحة لأسباب هذه الأزمة، وما خلفته من جراح نفسية آلمت المجتمع الخليجي كله، وهزت الثقة في المستقبل".

وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق،

"ناهيك عن التصدعات السياسية والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي نجمت عنها. وكلنا نعلم أن مجلس التعاون يحتاج اليوم إلى عمل صادق، وجهد علمي مدروس ومخطط له بعناية، للنهوض بالمجلس ليكون قادرا على مواجهة التحديات من حولنا، وما يعيشه الوطن العربي كله من أوضاع خطيرة".

وأردف، "ولنكون قادرين على اتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على مصالحنا، وتسوية مشاكلنا بأكبر قدر ممكن من الاستقلال في اتخاذ تلك القرارات وصيانة واحترام سيادة دولنا، وضمان أمننا على كل المستويات".

ولا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلاً الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 4, 2021

ووجه حمد بن جاسم تحية خاصة للكويت قائلا، "ولا يفوتني هنا أن أحيي القيادة والشعب الكويتي الشقيق، سائلا الله عز وجل أن يرحم فقيدنا الشيخ صباح الأحمد الذي بذل قصارى جهده لآخر لحظه، إلى أن لقي وجه ربه، وهو يحاول رأب الصدع. كما أحيي كذلك أخاه الشيخ نواف الذي واصل هذا الجهد المشكور".

واختتم حديثه قائلا، "وأريد أيضا أن أرفع تحية خاصة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على حكمته وثباته في معالجة هذا الموقف، كما يشرفني أن أشكر الشعب القطري على التفافهم حول القائد وثباتهم، وهذا ليس بالغريب عليهم وعلى تاريخهم وحبهم الأصيل والصادق لبلدهم".

يأتي ذلك تزامنا مع السماح لأول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية بدخول الأجواء السعودية، وأقلعت الطائرة من مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان باتجاه مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

كان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، قال في بيان متلفز مساء الاثنين، وقبل ساعات من انطلاق القمة الخليجية في السعودية، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء اليوم".

عاجل / أول طائرة قطرية تحلق فوق الأجواء السعودية بعد قرار فتح الحدود بين البلدين.#المصالحة_الخليجية pic.twitter.com/NeroLtQMsd — المجلس (@Almajlliss) January 4, 2021

وأوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق الاثنين، إن سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية.

مضيفا: "سنسعى خلال القمة لترجمة تطلعات السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي للم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".



وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، قطر، منذ منتصف عام 2017 وفرضت الدول الأربع حظرا دبلوماسيا عليها، متهمين إياها بدعم الإرهاب، بينما نفت قطر ذلك قائلة إن "الحظر يهدف لتقويض سيادتها".