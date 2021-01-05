وكالة: أمير قطر يتوجه رسميا إلى السعودية لحضور "القمة الخليجية"

توجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، عبر تويتر، إن "سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم".

سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم.#قنا pic.twitter.com/6p8lKrUc4z — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2021

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية اعتبارا من مساء اليوم".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".