حاكم دبي وولي عهد البحرين يمثلان بلادهما في القمة الخليجية

توجه محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء إلى السعودية، وذلك لحضور القمة الخليجية.

كما يشارك في القمة الخليجية ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة، حسب وكالة الأنباء البحرينية.

وتنعقد القمة الخليجية الـ41 للمجلس الأعلى لتعاون دول الخليج العربية في محافظة العلا بالسعودية اليوم الثلاثاء.

وتوجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في القمة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، عبر تويتر، إن "سمو أمير البلاد المفدى يغادر أرض الوطن صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي ستعقد في محافظة العلا في وقت لاحق اليوم".

وبذلك تبدأ خطوات المصالحة الخليجية فعليا، بعدما تم فتح الحدود بين المملكة العربية السعودية وقطر أمس، بعد 3 أعوام من غلقها، إثر خلافات سياسية بين السعودية والبحرين والإمارات ومصر من جانب وقطر على الجانب الآخر.