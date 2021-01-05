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    قوات أمن في الكويت تتخذ إجراءات مشددة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد

    الكويت تستعين بمستشار عالمي لمشروع ثوري يبدأ من حدود السعودية

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
    العالم العربي
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    كشفت تقارير إعلامية كويتية أن الحكومة الكويتية استعانت بمستشار عالمي لمشروع ثوري يبدأ من حدود السعودية

    وكشفت صحيفة "القبس" الكويتية أنه سيتم تدشين العمل في دراسة التصميمات الخاصة بمسار السكك الحديدية الخليجية، والذي سيستمر لمدة 20 شهرا حتى أغسطس/آب 2023.

    وأوضحت الصحيفة الكويتية أنه سيتم اختيار المستشار العالمي في الفترة من 1 يونيو/حزيران المقبل وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2021.

    وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
    © REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
    وزير خارجية السعودية يجري محادثات مع نظيره الكويتي

    فيما ستبدأ عمليات الطرح والترسيحة بدءا من 4 ديسمبر 2023 وحتى 4 سبتمبر/أيلول 2024.

    وقالت "القبس" إنها حصلت على نسخة من تقرير حكومي يظهر أن مرحلة البناء قبل المستثمر الأجنبي ستبدأ في الربع الأول من عام 2025، وفق الجدول الزمني المتوقع للمشروع الذي وصف بالثوري.

    ومن المتوقع أن يزيل المجلس البلدي للكويت أي تعارضات من أراضي تعترض مسار المشروع، مشيرا التقرير إلى أن الأولوية تنفيذ مرحلة المسار الخليجي، التي تخص اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي، على أن يتم تنفيذ المسارات الأخرى في وقت لاحق.

    ولفت التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، سواء محليا أو أجنبيا.

    وستبدأ مسارات سكك الحديدية الجديدة من جنوب البلاد وتحديدا مع حدود السعودية، وتتألف المرحلة الأولى للمشروع من 4 محطات تبدأ من منطقة النويصيب وتنتهي في محافظة الفروانية.

    وستكون تلك المحطات عبارة عن محطات "تخزين، وتحميل، وركاب، وصيانة" بأطوال إجمالية تبلغ 111 كيلومتراً، وبتكلفة تقديرية تصل الى 603 ملايين دينار كويتي.

    يذكر ان مشروع السكك الحديد الوطني يتألف من شبكة متكاملة تربط شمال الدولة بجنوبها يضم ثلاثة مسارات بإجمالي أطوال 565 كيلو مترا مربعا، ويرتكز على ثلاثة مسارات هي الخليجي والتجاري والاقتصادي، ويضم عددا من المحطات المتخصصة في التحميل والتخزين، بالإضافة الى ان المشروع يخدم عمليات نقل الركاب وعمليات الشحن ونقل البضائع، مع وجود محطات للصيانة.

    وقررت الحكومة الكويتية تعويض أصحاب 13 مزرعة، حيث أفاد ممثل إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، بأنه تم الانتهاء من تقييم وتعويض أصحاب الحيازات الزراعية التي تعترض مسار السكك الحديدية وعددها 13 حيازة.

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    إنشاء سكك حديدية, سكك حديدية, الحكومة الكويتية, أخبار الكويت, الكويت
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