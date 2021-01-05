توافد قادة الخليج وممثلوهم على محافظة العلا لحضور القمة الخليجية الـ41

بدأ قادة الخليج وممثلوهم بالتوافد إلى محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، لحضور القمة الخليجية الـ 41 لمجلس التعاون الخليجي بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان في استقبال هذه الوفود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

حيث وصل ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد، إلى مطار العلا، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله ولي عهد مملكة البحرين.#القمة_الخليجية_في_العلا

- pic.twitter.com/mXVpZOU18E — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021

​كما وصل نائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، على رأس وفد بلاده للحضور للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وفد سلطنة عمان في مطار العلا.



- pic.twitter.com/ZnNwquvfph — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021

​كما وصل أمير دولة الكويت، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مطار العلا، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أمير دولة الكويت في مطار العلا.



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pic.twitter.com/dUNf4zieDV — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021

و​يعقد مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية الـ41 بحضور أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ليعلن عمليا المصالحة الخليجية مع دولة قطر، التي تم قطع العلاقات معها منذ عام 2017 من طرف كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة.

كما استقبل منذ قليل ولي العهد السهودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في مطار العلا للمشاركة في القمة الخليجية.



#القمة_الخليجية_في_العلا



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pic.twitter.com/1N2eJvSyWD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021

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