توافد قادة الخليج وممثلوهم على محافظة العلا لحضور القمة الخليجية الـ41

حيث وصل ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد، إلى مطار العلا، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله ولي عهد مملكة البحرين.#القمة_الخليجية_في_العلا
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كما وصل نائب رئيس الوزراء العماني، فهد بن محمود آل سعيد، على رأس وفد بلاده للحضور للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة الـ 41 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وفد سلطنة عمان في مطار العلا.
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كما وصل أمير دولة الكويت، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى مطار العلا، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال استقباله أمير دولة الكويت في مطار العلا.
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ويعقد مجلس التعاون الخليجي القمة الخليجية الـ41 بحضور أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ليعلن عمليا المصالحة الخليجية مع دولة قطر، التي تم قطع العلاقات معها منذ عام 2017 من طرف كل من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة.
كما استقبل منذ قليل ولي العهد السهودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.
عاجل..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 5, 2021
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل أمير قطر في مطار العلا للمشاركة في القمة الخليجية.
#القمة_الخليجية_في_العلا
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