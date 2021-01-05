الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي في النيجر

أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف السبت الماضي، قريتين تقعان غرب النيجر، معربة عن تضامنها مع الحكومة والشعب النيجري.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن "الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف قريتي "تشومبانجو" و"زارومداري" غرب النيجر والذي تسبب في سقوط العديد من القتلى والجرحى بين المدنيين العزل". وفقا لما نقلته جريدة "الشروق" الجزائرية.

وأضاف البيان: "تقدمت الجزائر في هذه الظروف الأليمة، بأحر التّعازي لأسر الضحايا مؤكدة تضامنها الكامل مع حكومة وشعب النيجر الشقيق كما أعربت عن قناعتها أن هذا البلد الجار سيتمكن من رفع التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة وهذا بفضل وحدة شعبه الشجاع".

ومن جهة أخرى، "جددت الجزائر التزامها الرّاسخ بدعم الجهود الدولية الرّامية إلى القضاء على الإرهاب".

وقد عانت النيجر لعقود من انقلابات عسكرية، كما تعاني من هجمات إرهابية تشنها جماعات متشددة بما في ذلك تنظيم "بوكو حرام" على مناطق متفرقة من شمال وشرق البلاد، وقعت منذ 2010، وراح ضحيتها مئات القتلى وآلاف المصابين.

يذكر أنه، لقي 100 مدني مصرعهم يوم السبت الماضي، في هجمات إرهابية استهدفت هاتين القريتين غرب النيجر، وتسبب الهجوم في مقتل 70 مدنيا بتشومبانجو و30 آخرين بزارومداري فيما أصيب 25 شخصا.

ويشار إلى أن هذا الهجوم جاء يوم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز بها مرشح الحزب الحاكم ووزير الداخلية السابق محمد بازوم، الذي تعهد بدعم محاربة الجماعات الإرهابية.