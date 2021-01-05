غريفيث يعلن اعتزامه زيارة الرياض وعدن خلال أيام

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، اعتزام المبعوث زيارة السعودية والعاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال أيام ضمن جهوده للتوصل لحل سياسي للأزمة في اليمن.

القاهرة– سبوتنيك. وقال مكتب غريفيث، على موقعه: "يتوجّه المبعوث الخاص إلى الرياض أولاً حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وكبار المسؤولين السعوديين، لينتقل بعدها إلى عدن للقاء رئيس الوزراء معين عبد الملك وأعضاء الحكومة اليمنية".

ولفت إلى أن الزيارة: "تأتي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، والهجوم الذي تعرّض له مطار عدن في الثلاثين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي استهدف وزراء الحكومة وخلّف عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين".

وأعلن المبعوث الأممي، منتصف تموز/يوليو الماضي، تقديمه إلى الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، مسوَّدة اتفاقيات مقترحة "الإعلان المشترك" نهاية شهر آذار/مارس الماضي، تتركز حول وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، والاستئناف العاجل للعملية السياسية بهدف وضع نهاية شاملة للنزاع في اليمن.

وأكد غريفيث، منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، "استمرار المفاوضات حول مسودة الإعلان المشترك"، وأشار إلى أن "طرفي الصراع ما يزالان منخرطين في العملية ولكن لم يتفقا بعد على نص".