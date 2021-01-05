السعودية تطلق أول بطولة نسائية رسمية لكرة السلة في المملكة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة انطلاق أول دوري رسمي للسيدات في المملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل.

وقال الاتحاد إن الدورة ستقام يوم الجمعة الموافق 5 فبراير/ شباط، والتي سيشارك فيها 38 فريقا يمثلون أندية مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية ومجموعة عسير وتبوك وتضم الباحة وخميس مشيط وجازان وتبوك، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وستقام المرحلة الأولى من دور واحد لجميع الأندية كل في منطقته، باستثناء منطقة عسير وتبوك تقام دورة مجمعة في منطقة عسير، ويسمح فقط للمشاركة لسن 18 عاما وما فوق حسب التاريخ الميلادي، بحسب ما صرحت به رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة السلة، الجوهرة فلاتة.

وأكدت فلاتة على جميع الفرق المشاركة الالتزام بالتعليمات واللوائح الصادرة من وزارة الرياضة السعودية، وتطبيق اللوائح العامة الصادرة من الاتحاد السعودي التي تخص البطولات والمسابقات والجزاءات.

وأشارت إلى أنه يسمح بمشاركة لاعبة أجنبية ولاعبتين تحمل إقامة نظامية.