سامح شكري يغادر السعودية وبيان مصري حول المصالحة

عاد وزير الخارجية المصري سامح شكري من السعودية بعد توقيعه على البيان الختامي للقمة الخليجية المنعقدة في مدينة العلا.

القاهرة- سبوتنيك. وأعلنت مصر في بيان لخارجيتها، توقيعها على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء: "غادر وزير الخارجية سامح شكري المملكة العربية السعودية الآن عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع اليوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية".

وأكدت الخارجية المصرية أن ذلك يأتي "في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة".

كما أكدت القاهرة أن خطوتها جاءت "من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة".

ودعت الخارجية المصرية إلى ضرورة البناء على خطوة المصالحة التي وصفتها بـ "الهامة"، وذلك من أجل "تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية".

وأعربت مصر عن تقديرها لـ "كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

ويأتي البيان المصري في إشارة جديدة إلى إسدال قمة العلا التي انطلقت بالسعودية في وقت سابق اليوم الثلاثاء الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.