أول كلمات قالها ولي العهد السعودي لأمير قطر عند استقباله في العلا... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطعا مصورا يرصد لحظة استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد في مطار العلا، قبل انعقاد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب قناة "الإخبارية" السعودية وصحيفة "اليوم" السعودية، فإن ولي العهد السعودي استقبل أمير قطر في مطار العلا بكلمات: "بالله حيه يالله حيه نورت المملكة".

​وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد حضر أمير قطر، الشيح تميم بن حمد، مأدبة الغداء التي أقامها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تكريما لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحضر مأدبة الغداء التي أقامها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، تكريماً لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. #قنا pic.twitter.com/9iPvYKcVGV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 5, 2021

​وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل أمير قطر بعناق فور نزوله سلم الطائرة".

يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".