إعلام: إسرائيل تفتتح قريبا سفارة مؤقتة في أبو ظبي وقنصلية في دبي

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع قيام إسرائيل بافتتاح بعثتين دبلوماسيتين مؤقتتين في الامارات، قريبا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستعلن خلال الأيام القادمة عن افتتاح سفارة مؤقتة في أبوظبي وقنصلية في دبي، قبل إقامة بعثات دائمة، لتنضم إلى السفارة الإسرائيلية المؤقتة في العاصمة البحرينية المنامة، والتي بدأت عملها مؤخرا.

وأكدت الصحيفة أن هذا الإعلان يأتي بعد زيارة قامت بها طواقم إسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى البحرين والإمارات بحثا عن مقار ملائمة لإقامة الممثليات الدبلوماسية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لا تنوي امتلاك مبان في كل من الإمارات والبحرين، إنما استئجار مكاتب لهذا الغرض.

وأوضحت أنه تم تعيين الدبلوماسي إيتان نائيه، سفير إسرائيل السابق في تركيا، مسؤولا مؤقتا عن السفارة في أبو ظبي، وسيصل الإمارات الاسبوع المقبل، ومن المفترض أن تقيم إسرائيل واحدة من أكبر سفاراتها حول العالم في أبو ظبي.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه من المتوقع قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإعلان رسميا عن إقامة الممثليات الدبلوماسية المؤقتة أثناء زيارته المرتقبة خلال الأسابيع المقبلة إلى الإمارات والبحرين.

ويشار إلى أن كل من الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية أمريكية.