مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

قتل شاب فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم بالضفة الغربية، بدعوى محاولته ارتكاب عملية طعن.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، وفاة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي. وقالت إن "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ الوزارة باستشهاد مواطن فلسطيني إثر إطلاق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم".

الصحة: الارتباط المدني الفلسطيني يبلغ وزارة الصحة باستشهاد مواطن ( لم تعرف هويته بعد)، أطلق الاحتلال النار عليه جنوب بيت لحم. — وزارة الصحة الفلسطينية (@palestine_moh) January 5, 2021

من جانبه، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان مقتضب، إن شابا فلسطينا "حاول تنفيذ عملية طعن وقام الجنود قرب مفرق عتصيون بتحييده".

وفي السياق أبلغ شاهد عيان وكالة " سبوتنيك "، بأن جنودا من الجيش الإسرائيلي، أطلقوا النار على الشاب عبد الرحمن محمود قوقاس (25 عاما) بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن".

وأضاف شاهد العيان:"ترك الشاب ينزف على الأرض من دون تقديم العلاج له بعد إصابته بعد طلقات نارية إلى حين إعلان وفاته".

وتابع: "السلطات الإسرائيلية طلبت من والد القتيل الحضور إلى مركز التحقيق بعد وفاة ابنه".

وتتكرر مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يسقط خلالها ضحايا فلسطينيين يقول الجانب الإسرائيلي إنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ اعتداءات طعن جنود أو مستوطنين.