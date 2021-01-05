بعد تمثيل بلاده في "العلا"... بن راشد يذكر الخليجيين بأول قمة

وجه نائب رئيس الإمارات، حاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى دول الخليج، يعقب فيها على القمة الخليجية التي استضافتها المملكة، اليوم الثلاثاء.

وفي تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال حاكم دبي:" شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون. قمة إيجابية موحدة للصف مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان."

وأضاف قائلا:" المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا".

شاركت اليوم في قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون..قمة إيجابية.. موحدة للصف..مرسخة للإخوة برعاية أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ..المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسك وتعاون خليجي حقيقي وعمق عربي مستقر . pic.twitter.com/axndY13uNu — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2021

​وواصل حديثه قائلا :" في ١٩٨١ .. قبل أربعين عاما من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعا".

في ١٩٨١ .. قبل أربعين عاماً من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة في أبوظبي مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعاً ... مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم .. واليوم تتعزز المسيرة .. وتترسخ الأخوة .. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا . pic.twitter.com/xuGocoPkf3 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 5, 2021

​وتابع:" مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم .. واليوم تتعزز المسيرة .. وتترسخ الأخوة .. وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا".

واستضافت مدينة العلا السعودية اليوم القمة الخليجية رقم 41، والتي شهدت التوقيع على مصالحة بين دول المقاطعة الخليجية وقطر.

وأسدلت القمة الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى.