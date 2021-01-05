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    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار لارنكا بقبرص

    استجابة لمبادرة "شتي في مصر".. هذه أسعار الطيران الداخلي للمصريين والأجانب

    © REUTERS / Yiannis Kourtoglou
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    أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية عن تخفيضات في أسعار تذاكر السفر الداخلي للمصريين والأجانب.

    وبحسب موقع "ترافيل نيوز" فقد قال بيان للوزارة إن مبادرة "شتي في مصر" التي تم تدشينها في الفترة من 15 يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2021، تهدف إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر، من خلال تنظيم رحلات من القاهرة والإسكندرية إلى كل من الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

    طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
    © AP Photo / Petros Karadjias
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    ولفت البيان إلى ما قررته الوزارة من أن تكون أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب شاملة الضرائب، خلال الفترة من 15 يناير حتى 28 فبراير 2021، بسعر موحد.

    وقال إن خط سير رحلة الطيران من القاهرة أو الإسكندرية سيكون سعر التذكرة فيه إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان 1800 جنيه، وإلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم2000 جنيه.

    واكد البيان أن هذه الأسعار تأتي وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس  مجلس الوزراء، في شهر ديسمبر/ كانون أول 2020.

    واكد أنه تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لوضع آليات لتنشيط حركة السياحة الداخلية، ومناقشة تفعيل مبادرة "شتي في مصر"، والإعلان والترويج لها.

    يشار إلى أن غرفة المنشأت الفندقية ستقوم ووفقا للمبادرة بالإعلان عن أسماء الفنادق المشاركة فيها، وأسعار الإقامة بها، فئات 3 و4 و5 نجوم، والتي ستطبق أسعار تشجيعية للإقامة بها شاملة الضريبة والخدمات، وذلك طوال فترة تفعيل المبادرة، مع الالتزام بنسبة 50% إشغالات من الطاقة الاستيعابية لها، وفقا لضوابط التشغيل المقررة.

    ووفقا لموقع "مصراوي" أكدت المبادرة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات، والمتاحف، والمواقع الأثرية، والمطاعم والكافيتريات، والفنادق، والأتوبيسات السياحية.

    وكان المجلس الأعلى للآثار قد قرر في جلسته الأخيرة دعما للمبادرة، منح تخفيض 50% على أسعار تذاكر المصريين الكاملة بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بمحافظات قنا والأقصر وأسوان، خلال شهري يناير وفبراير 2021.

    الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات شهدت حضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء كل من غرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات ووكالات السفر السياحية، وعدد من قيادات الوزارتين.

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    الكلمات الدلالية:
    دعم السياحة, السياحة, مصر, الطيران
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