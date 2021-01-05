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    أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يحضر القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية ، 5 يناير/ كانون الثاني 2021

    محمد بن سلمان يقود سيارته وبجواره أمير قطر... صورة

    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
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    اصطحب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، في جولة برية، على هامش انعقاد الدورة الـ41 لقمة مجلس التعاون الخليجي في العلا.

    والتقط الصورة، المصور السعودي، بندر الجلعود، وشاركها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

    وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يظهر في الصورة وهو يقود سيارته، بينما يجلس إلى جواره، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وعلقت معها: "ولي العهد مع أمير قطر خلال جولة برية في العلا".

    وشاركت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الثلاثاء، الصورة الجماعية التي تظهر تواجد أمير قطر مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء الوفود، في أعمال اجتماع الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت بمركز مرايا في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.

    ووصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، إلى مطار مدينة العلا بالسعودية للمشاركة في القمة الخليجية الـ 41.

    لي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لدى وصوله لحضور القمة 41 لمجلس التعاون الخليجي في العلا، المملكة العربية السعودية، 5 يناير/ كانون الثاني 2021
    © REUTERS / BANDAR ALGALOUD
    أول كلمات قالها ولي العهد السعودي لأمير قطر عند استقباله في العلا... فيديو
    وقالت قناة "الإخبارية" السعودية، إن "ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل أمير قطر بعناق فور نزوله سلم الطائرة".

    يأتي ذلك، بعدما قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، في بيان متلفز مساء الاثنين، إنه "بناء على اقتراح أمير البلاد نواف الأحمد، تقرر فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين قطر والمملكة العربية السعودية".

    كما أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن "سياسة المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

    وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية.

    وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأمريكي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في "تعزيز أواصر الأخوة".

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    أول كلمات قالها ولي العهد السعودي لأمير قطر عند استقباله في العلا... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    مجلس التعاون الخليجي, قطر, السعودية, محمد بن سلمان, تميم بن حمد آل ثاني, ولي العهد السعودي, أمير قطر
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