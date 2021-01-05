تسجيل
16:06 GMT05 يناير/ كانون الثاني 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الهجوم الصاروخي على مطار عدن

    بعد اتهام أنصار الله بقصف المطار... هل تغادر الحكومة اليمنية إلى الرياض مرة أخرى؟

    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1f/1047673306_0:8:2324:1315_1200x675_80_0_0_525762326322ea786005e384ae15b13a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202101051047712226-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1--%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89%D8%9F/

    طرحت عملية استهداف الحكومة اليمنية لحظة وصولها إلى مطار عدن الأسبوع الماضي أولويات جديدة على الخطط والبرامج التي كانت موضوعة سلفا، كما وضعت أمامها تساؤلات صعبة عن ما هية مهامها وهل هى صاحبة القرار في كل الملفات، أم أن حالها هو حال الحكومات السابقة محدودة الخبرة والصلاحيات.. وهل تظل في عدن أم تغادر إلى الرياض؟.

    يرى مراقبون، إن لم تكن لتلك الحكومة صلاحيات مطلقة في إدارة شؤون البلاد ومفوضة لإنقاذ الوضع الراهن والمتردي في كل الملفات، فلا جدوى لكل هذا الضجيج والتصفيق لها طوال كل تلك المدة، في حين يرى آخرون أن تلك الحكومة لا تملك قرارا ولا يتعدى دورها الوكالة الخدمية.

    طائرة مسيرة بدون طيار
    © Sputnik . Aleksandr Vilf
    الجيش اليمني: إحباط هجوم بمسيرة حوثية بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية

    وقال رئيس تحضيرية مؤتمر عدن الجامع ورئيس حزب العمل الديمقراطي النهضوي وعضو الهيئة الدولية لفض النزاعات الدبلوماسية والسياسية إيهاب عبد القادر، إن: واقعة المطار جريمة أدناها واستنكرناها، ومشكلتنا في عدن كعاصمة مؤقتة اللجوء للعنف بأقصر الطرق في ظل الاحتفاظ بالسلاح الخفيف أو المتوسط والثقيل.

    وأضاف لـ"سبوتنيك": هناك ضرورة لتنفيذ الشق العسكري وجمع كافة الأسلحة والقوى المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية وهذا يدل على عدم وعي واقتناع بالعمل السياسي وتطبيقه.

    وتابع عبد القادر: وعلى التحالف العربي العمل على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني حتى نتيح للحكومة الجديدة العمل الجاد والمسؤول على المستوى المحلي، وتوحيد الجهود المتفق عليها في اتفاق الرياض سياسيا وعسكريا للمعركة الكبرى وهي تحرير صنعاء، ولكننا لن نستطيع تقييم قدرة الحكومة في ظل أوضاع غير مستقرة.

    العودة إلى الرياض

    من جانبه قال القيادي في الحراك الجنوبي عبد العزيز قاسم، إن: تفجيرات مطار عدن التي تزامنت مع وصول الحكومة الجديدة ما زالت تخيم على المشهد العام في عدن وألقت بظلالها على المستوى الداخلي والخارجي، وهناك اجتماعات يومية للحكومة تم تخصيصها لمناقشة حادثة المطار.

    وأضاف لـ"سبوتنيك": لم تشرع الحكومة حتى الآن في تنفيذ أي من مهامها الاقتصادية والخدمية، والأوضاع كما هى باستثناء ماتم من إعادة تأهيل مطار عدن وتسلم إدارة الأمن في المحافظة للمدير الجديد.

    وتابع قاسم: إن من بين القرارات التي اتخذتها الحكومة هى تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة المطار، بعد أن وجهت اتهامها للحوثين وهي مسألة مربكة للحكومة، وقد تعتزم المغادرة إلى الرياض للقاء الجانب السعودي بشأنها، لكن الأوضاع والملفات الكثيرة لم يتم تنفيذ البرنامج المفترض أن يكون معدا على وجه السرعة.

    ليست حكومة حرب

    أما رئيس مركز جهود للدراسات باليمن عبد الستار الشميري فقال إن:  الحكومة الجديدة تحمل نسيجا وطنيا مكتملا لجميع الطيف السياسي والمجتمعي باستثناء بسيط، هو غياب تهامة ويمكن معالجته عاجلا بطرق مختلفة، والمستثنى الوحيد هو جماعة أنصار الله  بصفتها انقلابا، كما يمكن إضافة ميزة أخرى هي أن الحكومة الجديدة قلصت الاستحواذ الإخواني على كل الحكومة والسلطة، الذي كان منهجا ساري المفعول منذ أربع سنوات وأنها بشكل أو بآخر كبحت جماح الجماعة وكذلك جماح جناح مراكز نفوذ أخرى، على صلة وتماهٍ بذات المشروع، هذه بعض المزايا للحكومة الجديدة، لا بد من الإشارة إليها ابتداء.

    صورة ظلية لرجال القبائل الموالين للحوثيين يرفعون أسلحتهم وهم يهتفون بشعارات خلال تجمع ضد اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    نائب الرئيس اليمني: "اتفاق الرياض" يوحد هدف اليمنيين في إنهاء الانقلاب

    وأضاف لـ"سبوتنيك": من الناحية النظرية فإن الحكومة، أي حكومة، مهمتها ممتدة في كل شؤون الدولة بشتى جوانبها من العسكري مرورا بالاقتصادي إلى السياسي، لكن من الناحية العملية يبدو ذلك غير صحيح لحكومة المناصفة الجديدة وما سبقها، فليست كل الخيوط بيد الحكومة كي تنسج الحلول لا سيما في الشق العسكري، باستثناء مسمى وزارة الدفاع في الحكومة التي تشرف على تفاصيل إدارية أكثر من إشرافها على مسرح عمليات وقرار عسكري.

    واعتبر أن الأمر لا يزال بيد التحالف أولا، والرئيس ونائبه ثانيا، حيث ينفردان بكل التفاصيل، وهذا الوضع يمكن أن يجيب على سؤال أنها ليست حكومة حرب ولا تحرير دون عناء أو جهد، واستجلاب مهام للحكومة ليست حقيقية ولا يمكن القيام بها واقعا على الأرض، ليس من الحكمة فهو يحملها فوق طاقتها أو ما لا تملك ابتداء، ليست حكومة تحرير إذا.

    وتابع الشميري: كما أن وصفها بأنها حكومة كفاءات تكنوقراط وبإمكانها أن تحل عقد ملف الاقتصاد وتدهور العملة كما يقول رئيسها وآخرون، ربما أن الإجابة غير مشجعة في هذا الاتجاه فليس هناك أسماء في الحكومة لها أدنى تاريخ يقود إلى هذا الوصف وليس منهم تكنوقراط، ولن تستطيع ابتكار حلول خارج الصندوق، ذلك أن هذا الأمر له رجاله ومواصفاتهم الفريدة وقدراتهم النوعية.

    واستطرد قائلا: وهذا بكل وضوح غير متوفر إطلاقا، لذا فإن أفضل ما يمكنها تقديمه وما هو ممكن أن يكون مطروحا على برنامجها وموازنتها الأولية هو ملف الخدمات ليس إلا، وهو أمر مهم جدا ومعركته توازي المعركة العسكرية ومكملة لها، والنجاح فيه سوف يقود إلى إعادة شيء من جسور الثقة بين الشارع والشرعية بعد أن فقدت تماما، وانعدمت الفروق الجوهرية بين حكومة الحوثي والشرعية فيما سلف من سنوات الحرب.

    ملف وحيد

    وأشار إلى أن الملف الخدمي هو الملف الوحيد الذي يجب أن تذهب له الحكومة دون إضاعة للوقت في السجالات السياسية ومصارعة طواحين الهواء في الحل الشامل واتفاق استكهولم وادعاء قرب التحرير، فهذا الأمر سيضيع وقت الحكومة.
    وقال إن هذا سيفقد أي أمل خاصة مع ارتفاع سقف التوقعات لدى البعض في هذه الحكومة كأول حكومة معبرة عن معظم الأطراف، بعد فشل حكومات الشرعية السابقة وعجزها في الإيفاء بالحد الأدنى من متطلبات الناس وأسر الشهداء والجرحى وكل من صيرته الجراح قعيدا، ومن يلهث في طوابير الخبز ودعم المنظمات لأجل رغيفات يسكت بها جوع أسرته، فالناس وأبناء اليمن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ونفد صبرهم ، وهُم في انتظار شيء من عمل يعطي أملا جديدا، وهو في حده الأدنى خدمات ورواتب وتعزيز دور الإعانات وتلمس حالات الجوع وإغلاق طرق الموت البطيء.
    وطالب رئيس مركز جهود الحكومة الجديدة، بسرعة البدء في تشكيل جيش وطني حقيقي بعيد عن المناطقية والحزبية، وعدم إضاعة الوقت بتشكيل لجان التحقيق في الاعتداءات من جانب أنصار الله،  المطلوب جيش يكون رادع لأنصار الله "الحوثيين" ، وليس لجان تحقيق، - كون جرائم الحوثي يومية وحصرها والتحقيق فيها يحتاج إلى سبعة آلاف لجنة وعشر سنوات عمل، وعلى الحكومة بعد الثبات في عدن التخلي التام والخروج من ماراثون الجلسات المفرغة من أي محتوى لأي حل ممكن مع المليشيات تحت مسمى حوار شامل أو منقوص والذهاب إلى مدينة الحديدة عسكريا وليس بالتفاوض الرئيسي.
    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 10 ديسمبر 2019
    © REUTERS / FAWAZ SALMAN
    اليمن... مسؤول يكشف "فائدة" تفجيرات عدن

    واعتبر أن الخلاصة هي أن الحكومة الحالية ليست حكومة حرب ولا تحرير، ولا كفاءات، لكنها رغم ذلك كله أفضل ما أنتج من فريق حكومي خلال خمس سنوات الحرب.

    وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أصدر في 18 ديسمبر/كانون أول الماضي، مرسوما بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيرا بينهم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.

    وهزت ثلاثة انفجارات صالة مطار عدن الدولي، الأربعاء الماضي، بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 25 وإصابة أكثر من 100 آخرين من المتواجدين قرب الصالة، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.

    ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات العمل الإرهابي الذي استهدف مطار عدن.

    وأكد رئيس الجمهورية، أن: "الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

    انظر أيضا:

    لحظة قصف مطار عدن لدى وصول الحكومة اليمنية... صور وفيديو
    قطر تعلق على هجوم عدن وتوجه رسالة إلى اليمنيين
    الخارجية اليمنية تتهم "الحوثيين" باستهداف مطار عدن بأربعة صواريخ
    الكلمات الدلالية:
    عدن, الحوثيين, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان
    خسائر العام... مشاهير فارقونا في 2020
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    قبل نهاية العام... ترامب والصفقات!
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    وصفات سحرية لعلاج جفاف البشرة في الشتاء
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك