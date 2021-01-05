بومبيو: وقعت أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وقع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة عبر "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت أمرا بحذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مع ضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وأسرهم".

واعتبر مايك بومبيو أن هذه الخطوة فرصة للحرية وأنه سوف يترتب عليها فوائد هائلة.

وأرفق وزير الخارجية الأمريكي مع تغريدته صورة مكتوب عليها: "بداية حقبة جديدة من أجل السودان".

After months of negotiations, I signed the order to remove Sudan from the list of State Sponsors of Terrorism and ensure compensation for American victims of terrorism and their families. Once in a generation opportunity for freedom -- huge benefits. pic.twitter.com/qjhoFwVTZB — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 5, 2021

​وكانت الحكومة الأمريكية قد أدرجت السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب مزاعم بأن حكومة عمر البشير، آنذاك، كانت ترعى الإرهاب.

وصدرت سلسلة العقوبات التي فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على البيت الأبيض على السودان، إما بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأمريكي.