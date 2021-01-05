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    الحجاج في مكة مع الحفاظ على الاجراءات الاحترازية التي فرضتها السلطات السعودية، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا، 29 يوليو 2020

    السعودية تحدد ضوابط جديدة لاستئناف رحلات العمرة وتفرض عقوبات على الشركات المخالفة

    © REUTERS / Saudi Ministry of Media
    العالم العربي
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    أعلنت وزارة الحج السعودية، اليوم الثلاثاء، عن فرض ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة المقبل، محذرة من معاقبة الوكالات المخالفة لهذه الضوابط، حرصا على صحة وسلامة المعتمرين.

    موظفو وزارة الصحة السعودية يقومون بفحص المسافرين القادمين من الصين لدى وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض لمنع فيروس كورونا الجديد
    © REUTERS / AHMED YOSRI
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    ونشرت الوزارة بيانا، اليوم الثلاثاء، أفاد بأنه في "إطار العودة التدريجية للعمرة وفق النموذج الآمن المعد من الوزارة لضمان تحقيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية، فإنه يلزم إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل قدوم المعتمرين بـ 24 ساعة بحد أقصى، خاصة وأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة عدم التزام بعض الشركات ووكلائهم بالخارج بإدخال بيانات مطابقة مع برامج المعتمرين ورحلات القدوم والمغادرة في النظام الآلي، وهو ما كان له تأثير سلبي على تقديم الخدمات للمعتمرين".

    وتضمنت الضوابط التي فرضتها وزارة الحج السعودية ما يلي: "ضرورة التقيد بكافة الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات التنظيمية، والاستعداد المسبق لأوامر التفويج سواء بين المنافذ أو المدن بشكل صحيح وفقا للبرنامج المعد للمعتمر في المحرك السعودي للحجز المركزي والمسار الإلكتروني للعمرة، وفي حالة رصد أي إخلال بذلك سوف يتم اتخاذ عدة إجراءات أهمها إيقاف النظام على الوكيل الخارجي المخالف فورا ونهائيا". وذلك بحسب جريدة "الشروق" المصرية.

    كما تضمنت الضوابط إيقاف النظام على شركة العمرة القادم عن طريقها المعتمرين لحين معالجة كافة الأخطاء وتصحيح البيانات واستكمالها والتأكد التام من الالتزام بتلك الإجراءات.

    ومن جانب آخر، نوهت الوزارة، بأنه في حالة تكرار تسجيل مخالفة تلك الإجراءات سيتم إيقاف النظام الآلي على شركة العمرة المخالفة فورا ونهائيا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتها إلى لجنة النظر في مخالفات شركات ومؤسسات العمرة المنصوص عليها في المادة الثامنة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودية، لتقرير العقوبة المناسبة بحقها والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص نهائيا.

    وتدخل سلسلة هذه الإجراءات الوقائية، ضمن نظام مكافحة تفشي فيروس"كورونا" المستجد، الذي تعمل عليه المملكة، حيث تم تسجيل 363 ألف و155 إصابة بالفيروس، تماثل منها 354 ألف و609 حالة للشفاء، فيما تم تسجيل 6256 حالة وفاة إلى غاية الآن.

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    الكلمات الدلالية:
    إجراءات السفر, أداء العمرة, السعودية
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